Збитки від агресії РФ: українці через "Дію" можуть подати заяви на отримання компенсації

За інформацією Міністерства юстиції України, для реєстрації звернення українцям знадобиться Акт від місцевої влади про обстеження пошкодженого або зруйнованого житлового нерухомого майна.

Для українців вже у квітні 2024 року відкриють доступ до міжнародного Реєстру, де громадяни зможуть реєструвати заявки про відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії. Зробити це можна буде через портал "Дія". Про це 25 березня повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що спочатку звернення від громадян України формуватимуться на підставі наявності Акту про обстеження пошкодженого або зруйнованого житлового нерухомого майна, отриманого від місцевої влади. З часом планується уможливити подання заяв до Реєстру збитків навіть за умови, якщо людина не зверталась до місцевої влади.

Згодом через "Дію" можна буде подати заявки щодо:

завданої шкоди життю та здоров’ю;

примусового переміщення та вимушеного переселення;

злочину катування та сексуального насильства;

інших ушкоджень та завданих збитків.

В майбутньому заяви про завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі зможуть подати юридичні особи та держава.

Міжнародний Реєстр збитків: деталі

Як пояснив у своєму Telegram-каналі віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Реєстр створили під егідою Ради Європи у травні минулого року. На сьогодні до Реєстру долучилися 43 країни та Євросоюзу, серед яких США, Японія та Канада. Головна мета Реєстру — зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб Росія виплатила Україні та громадянам справедливі репарації.

"Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з Реєстру в рішення про виплати компенсації Україні і тим, хто постраждав від війни", — зазначив чиновник.

Водночас як розповів виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, очікується, що у реєстрі буде понад мільйон заяв від постраждалих українців. Завдяки інтеграції "Дії" в розгалужену інфраструктуру цифрових сервісів та публічних реєстрів в Україні полегшить процес збору доказів, які слід додати до заяви.

Нагадаємо, що Україна та міжнародні партнери вже напрацювали механізм, який дозволить відшкодувати збитки, завдані збройною агресією РФ. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, процес складатиметься з трьох етапів. Загалом Україна планувала стягнути з Росії репарації на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".