Українцям у шести областях виплатять понад 10 тисяч гривень: як отримати

Виплати зможуть отримати громадяни із низьким рівнем доходів. Витратити отриману допомогу можна буде на забезпечення базових потреб.

Українці й надалі отримують фінансову підтримку з боку різних міжнародних організацій у зв'язку з повномасштабною війною з Росією. Так, Естонська рада у справах біженців в Україні відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу, в межах якої деяким громадянам виплачуватимуть по 3,6 тисячі гривень впродовж трьох місяців. Про це йдеться на сторінці організації у соціальній мережі Facebook.

Хто отримає грошову підтримку

Відомо, що реєструватися на отримання фінансової допомоги можуть українці з низьким рівнем доходів, які проживають у наступних областях:

У Запорізькій;

у Донецькій;

у Луганській;

у Харківській;

у Херсонській;

у Миколаївській.

Виплати належать найбільш вразливим категоріям населення, завдяки чому вони зможуть покрити свої базові потреби. Естонська рада у справах біженців виплачуватиме по 3,6 тисячі гривень на одного члена домогосподарства впродовж трьох місяців.

Критерії вразливості для участі у програмі наступні:

одинока матір чи батько з дітьми;

сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;

домогосподарства з вагітними;

сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років;

з дітьми до 2 років;

з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;

з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дорогого лікування;

домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);

у яких повністю або частково зруйноване житло;

домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

Як зареєструватися

Зробити це можуть родини, які постраждали від надзвичайних подій у зв'язку з військовими діями та які впродовж останнього місяця перемістилися, евакуювалися або постраждали від обстрілу/ракетного удару. Також на допомогу можуть претендувати домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається також, що виплати надаватимуть після індивідуальної оцінки домогосподарств. Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням.

Естонська рада у справах біженців: що відомо про організацію

Це неурядова гуманітарна організація, сертифікована ЄС. Її заснували у 2000 році, наразі вона фінансово допомагає переселенцям з п’яти країн — Грузії, Йорданії, Кенії, Лівану та України.

Про те, що організація підтримує українців ще у жовтні 2023 року повідомлялося на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В Україні з'явилася нова соціальна допомога: деталі

В межах програми "Дитина не одна" держава фінансово підтримуватиме дітей, які залишились без батьківського піклування, однак ще не отримали статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та виховуються в сім’ях у родичів, знайомих, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

Розмір виплати становить:

для дітей до 6 років — 6 407,5 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 7 990 гривень;

для дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 гривень;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11 186 гривень.

Також дещо раніше Фокус пояснював, як держава фінансово підтримуватиме батьків та опікунів у 2024 році. Також ми розповідали, що деякі українці у квітні отримають на 600 гривень більші пенсії.