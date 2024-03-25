Вслід за Харківщиною та Одещиною: мешканців Хмельниччини попередили про можливі вимкнення світла

Фахівці зазначили, що варто перенести використання енергомістких пристроїв на нічні години, а також не вмикати кілька приладів одночасно.

У Хмельницькій області критично важливо зменшити обсяг споживання електроенергії з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Пресслужба обленерго у Telegram попередила мешканців.

Критично важливо, як заявили фахівці, використовувати електроенергію ощадливо. Електромережі працюють в аварійному режимі.

Основне прохання – не вмикати кілька приладів одночасно. За можливості, варто перенести використання енергомістких пристроїв на нічні години. Якщо рівень навантаження на електромережі зростатиме, – енергетики змушені будуть запроваджувати обмеження.

"Вимикайте світло, виходячи з кімнати", – заявили енергетики.

Обстріли України та блекаути

В Укренерго припустили, коли Харків буде зі світлом. Ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше, аніж за тиждень.

22 березня війська РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури в Харкові та регіоні. Зокрема, без електроенергії залишилися близько 700 тисяч споживачів.

В Одесі та Одеському районі також застосовуються екстрені відключення. У ДТЕК повідомили, що вночі 25 березня російські окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

На території Одеси складна ситуація з електропостачанням. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що містянам світло вмикатимуть на 2-3 години. В області сто тисяч абонентів залишаються без світла.

Нагадаємо, 25 березня у Міноборони заявили, скільки з початку великої війни сили ППО збили російських ракет. Військові зазначили, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, оскільки цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів.