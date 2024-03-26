Українцям у Польщі доступна нова фінансова допомога: як отримати понад 25 тисяч грн

Фінансова підтримка в Польщі передбачена для українців із вразливих категорій, які раніше не користувалися допомогою від інших благодійних організацій.

У Польщі біженці, зокрема й українці, можуть подавати заявку на виплату грошової допомоги. Реєстрація триває до 29 березня, повідомляють на сайті Yavp.pl.

Зазначається, що громадяни України, якщо їхню заявку буде підтверджено, зможуть упродовж трьох місяців отримувати по 850 злотих (8 389 гривень) у межах програми Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), яку заснував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam.

Кому виплатять додаткову грошову допомогу в Польщі

Фінансова підтримка в розмірі 850 злотих надаватиметься три місяці, тобто загалом українцям виплатять понад 25 тисяч гривень допомоги. Гроші передбачені для біженців, які проживають у семи воєводствах:

Підкарпатське;

Нижньосілезьке;

Мазовецьке;

Поморське;

Любуське;

Вармінсько-Мазурське;

Західно-Поморське.

Зареєструватися на виплати є можливість в українців, які належать до вразливих категорій:

у вагітних або жінок, які годують груддю;

у людей з інвалідністю, що впливає на здатність працювати;

у людей із хронічними та онкологічними захворюваннями;

в осіб, що належать до етнічних груп;

в одиноких матерів і членів сімей, де більше трьох дітей;

у людей від 55 років;

в осіб, які втратили майно та житло внаслідок війни в Україні;

у людей, які жили в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

у безробітних (або у тих, хто працює неповний робочий день);

у тих, хто ще не отримував виплати від гуманітарних організацій.

Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням. Під час реєстрації потрібно вказати номер, за яким представники організації зателефонують до претендента на виплати. Зустріч із представником програми відбудеться онлайн, до зустрічі потрібно буде підготувати такі документи:

паспорт;

довідку про інвалідність,

довідку про безробіття.

Нагадаємо, раніше в Німеччині депутат Бундестагу від опозиційної ХДС Флоріан Хан запропонував позбавити виплат військовозобов'язаних українців, яких у країні станом на 2024 рік є понад 200 тисяч осіб, а приблизно 125 тисяч українських біженців отримують допомогу від Німеччини. Хан вважає, що виплати опосередковано протидіють українським оборонним зусиллям.

Також 19 березня стало відомо, що деякі українські біженці втратили право на тимчасовий захист у Чехії. Це стосується тих, хто не зареєструвався повторно.