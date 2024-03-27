Сьогодні масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС не називають навіть фахівці. Проте з офіційних заяв відомо, що ДніпроГЕС виведено з ладу на доволі тривалий час. Експерти розповіли Фокусу про наслідки пошкодження важливої для країни гідроелектростанції.

Внаслідок російського ракетного удару на Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі 22 березня 2024 року енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. Нині рятувальні служби розбирають завали одного із машинних залів (машзал) станції. В Укргідроенерго зазначають, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки. Про це нещодавно сказав генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота. За його словами, нині триває розбір завалів, ускладнений тим, що внаслідок обстрілу перекриття і стіни з великими балками на висоті 30 метрів похилилися на машзал станції. Тому наразі неможливо визначити чіткі терміни відновлення. Він вважає, що ДніпроГЕС виведена з ладу "на довгий час". Фокус опитав експертів щодо майбутнього найпотужнішої гідроелектростанції.

Сьогодні масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС не називають навіть фахівці Фото: top.today.ua

Скільки втратила Україна через пошкодження найпотужнішої на Дніпрі ГЕС

Наразі немає даних Міненерго стосовно частки гідроелектростанцій у загальному обсязі генерації, але до війни за підсумками 2021 року частка АЕС у структурі виробництва електроенергії становила 55,1%, ТЕС, ТЕЦ та КУ — 29,3%, ГЕС та ГАЕС — 6,7%, альтернативних джерел — 8%.

Встановлена потужність станції ДніпроГЕС на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС — це дві електростанції: Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, які утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією греблею

Встановлена потужність станції ДніпроГЕС на січень 2022 року становила 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС — це дві електростанції: Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, які утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією греблею.

Як підкреслив генеральний директор Укргідроенерго, до влучання російських ракет Дніпровська ГЕС була найпотужнішою станцією у Каскаді на річці Дніпро, тож після удару енергосистема України втратила більше тисячі мегават.

Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у коментарі Фокусу припустив, що пошкодження обʼєктів ДніпроГЕС та втрата регулюючих потужностей як в гідрогенерації, і в тепловій генерації буде відчутною.

Встановлена потужність станції ДніпроГЕС 2022 року становила 1578,6 МВт Фото: УНІАН

"Якщо говорити в масштабі всієї енергосистеми, може здаватися, що це не так і багато, з урахуванням того, що впродовж року гідрогенерація забезпечує близько 10% обсягу виробництва електроенергії, але знову ж таки це регулюючі потужності, коли необхідно гнучко реагувати на попит в енергосистемі і особливу важливість регулюючі потужності мають під час водопілля. Однозначно сказати, що це ні на що не вплине, я не можу. Звичайно, втрата регулюючих потужностей в гідрогенерації, і в тепловій генерації буде відчутною, тому що ми будемо змушені тоді покладатися на комерційний імпорт, який зараз відбувається, або на аварійну допомогу. Електроенергія буде надходити із сусідніх країн, але за значно вищою ціною. Тому ці потужності досить важливі. Тим більше, що влітку у нас будуть відбуватися на енергооб’єктах ремонтні кампанії, тому важливо мати такі потужності в систем", — сказав він.

Такий вигляд ДніпроГЕС мала у вересні 1931 року - на четвертий рік будівництва, перший агрегат запустили 1932 року Фото: УНІАН

Наслідки будуть відчутними: коли відремонтують ДніпроГЕС та чи працюватиме станція наступної зими

Якщо аналізувати попередню оцінку пошкоджень від "Укргідроенерго", терміни відновлення ДніпроГЕС становлять від 18 до 24 місяців.

Пошкодження ГЕС-2 внаслідок ракетних ударів були названі катастрофічними, тобто ця частина ДніпроГЕСу точно не буде доступна найближчими місяцями

"Це якщо говорити про виготовлення і встановлення того обладнання, яке постраждало. Але це тільки попередні оцінки, тому що на об'єкті досі тривають розбір завалів для того, щоб повністю оцінити всі втрати. Можемо керуватися попередніми заявами того ж "Укргідроенерго", можна сказати, що пошкодження ГЕС-2 внаслідок ракетних ударів були названі катастрофічними, тобто ця частина ДніпроГЕСу точно не буде доступна найближчими місяцями. Щодо ГЕС-1, то поки що немає даних про масштаб ушкоджень зі зрозумілих причин, навіщо допомагати ворогу і керувати його ударами. Тому поки що тут зберігається певна невизначеність", — сказав Ніцович.

Аналітик Dragon Capital Денис Саква додав, що через приліт ракети в машинну залу (машзал) ДніпроГЕСу було виведено з ладу велику кількість як турбін, так і генераторів, і такий ремонт потребуватиме тривалого часу.

"Пошкодження виглядають дуже серйозними. Все це обладнання дуже довго ремонтувати. І те спеціалізоване обладнання, в мене є великі підозри, що велика частина потужностей, які є на ДніпроГЕСі, буде готова до наступного опалювального сезону. Це, звичайно, дуже погіршує стабільність енергопостачання в Україні, адже ДніпроГЕС — це найбільша гідроелектростанція. Наприклад, потужність Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни, була 335 Мвт, а ДніпроГЕС — майже 1600. Це зовсім інший масштаб", — розповів Денис Саква у коментарі Фокусу.