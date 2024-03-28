Удари ЗС РФ по енергетиці України: за два дні росіяни запустили 208 ракет та дронів (інфографіка)

Найбільше часу для відновлення постачання електроенергії знадобилося у Харківській області. Наслідки атаки російських окупантів усунули за 72 години. На другому місці знаходяться Одещина, де на свою роботу енергетики витратили 50 годин.

Лише за два дні російські окупанти запустили 208 ракет та безпілотників по об'єктах енергетики на території України. Інфографіку з наслідками ударів оприлюднили у спільноті UA War Infographics.

За інформацією на інфографіці, атака противника відбувалась минулого тижня 22 та 24 березня. Адміністратори каналу зазначають, що у половині українських областей були перебої з електроенергією та іншими побутовими послугами.

"Енергетики старались максимально швидко відновити постачання е/е, і в основному впорались. Зараз від наслідків ще потерпає Харківщина", — йдеться у повідомленні.

Скільки часу знадобилося для відновлення електропостачання

Найбільше часу для відновлення постачання електроенергії знадобилося у Харківській області. Наслідки атаки російських окупантів усунули за 72 години.

В Одеській області на усунення несправностей на електромережах витратили 50 годин. На Хмельниччині – 36, у Дніпропетровській області – 9, Полтавській та Сумській – по 4 та Донецькій – 3 години.

Як зазначають у UA War Infographics, в деяких областях України не було необхідності відключати електроенергію або постачання було оперативно відновлене.

При складанні інфографіки враховували інформацію, надану головами ОВА, ДТЕК, Повітряними силами ЗСУ. Дані вказані станом на 26 березня 2024 року.

Нагадаємо, 22 березня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО знищила 55 БПЛА, 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаракети Х-59. Російські цілі атакували українську енергетику. В Кабміні завили, що це була наймасштабніша атака за останній час.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, метою ворожої атаки 22 березня був повний блекаут, а збитки, завдані енергетиці, досі підраховують.

Зазначимо, ЗС РФ масовано атакували Україну й 24 березня. Російські окупанти цілилися по об'єктах критичної інфраструктури. Їм вдалося вразити об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, через що люди залишилися без світла і тепла.