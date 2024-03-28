"100% задоволеним не буде ніхто": Туск розповів, як вирішиться питання українського зерна

За словами польського прем'єра, прийняті рішення будуть сприяти захисту як польських фермерів і виробників, так і українських.

Україні та Польщі вдалося наблизитися до рішення для вирішення зернового питання, проте воно не здатне влаштувати всіх. Про це після завершення переговорів з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив глава польського уряду Дональд Туск.

За його словами, ні Шмигаль, ні сам він не будуть повністю задоволеними результатами зустрічі. Проте в цьому і полягає суть сучасної політики. Тому основне завдання полягає у тому, щоб знайти такі рішення, які, ймовірно, не зможуть всіх повністю задовольнити, але стануть інструментом захисту основних інтересів польських фермерів і виробників, а з іншого боку – українських.

Також Туск додав, що Варшава і Київ "прямому шляху" до того, аби конкуренція з боку українських перевізників не стала болючою для польських водіїв. Польський прем'єр наголосив, що розраховує на розуміння всіх зацікавлених сторін, фермерів і водіїв, щоб дати спільну оцінку зусиллям Польщі в цьому питанні.

"Потрібно розуміти, що наше майбутнє в спільних інтересах Польщі та України. Щоб ніхто тими чи іншими методами не допомагав Росії чи іншим ворогам розділити нас, і в Україні, і в Польщі", – зауважив він.

Водночас Денис Шмигаль додав, що українська і польська сторони досягли прогресу у розблокуванні кордону, тому важливо зберегти позитивну динаміку.

"У нас точно є прогрес щодо зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до всіх блокад", – наголосив глава уряду. Окремо Шмигаль додав, що план України та Польщі для розблокування кордону виконується, однак "не так швидко, як хотілося б".

Нагадаємо, 1 березня Дональд Туск на зустрічі з Денисом Шмигалем у Києві заявив, що Польща введе ембарго на російську і білоруську аграрну продукцію.

Водночас 7 березня глава польського уряду назвав неприйнятними вимоги фермерів про повну блокаду з Україною.