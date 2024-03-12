Блокада польського кордону триває: в ДПСУ розповіли про ситуацію з пропуском транспорту

Учасники протесту пропускають на напрямках "Ягодин" і "Шегині" досить малу кількість вантажних транспортних засобів із Польщі до України.

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Станом на 12 березня польські фермери блокують рух всіх вантажних автомобілів до Польщі на чотирьох пропускних пунктах, а саме: "Устилуг", "Угринів", "Ягодин" і "Шегині". Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому він зазначив, що вільний рух автомобілів і автобусів забезпечено на всіх контрольно-пропускних пунктах в районі кордону з Польщею.

Водночас на польській території на п'яти заблокованих напрямах у чергах зараз перебуває 1500 вантажних автомобілів. Найбільша їх кількість біля КПП "Ягодин".

Представник ДПС зазначив, що зараз заблокованими залишаються п'ять пропускних пунктів. Крім того, Андрій Демченко додав, що польські фермери взагалі відмовилися протестувати вантажні автомобілі в напрямку Польщі на пропускні пункти "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

При цьому спікер додав, що на КПП "Шегині" і "Ягодин" протестувальники дозволяють в'їжджати досить незначній кількості вантажних засобів до України з Польщі: всього 30 і 50 фур відповідно.

Варто зазначити, що польські аграрії в ніч на 9 березня припинили блокування КПП "Корчова – Краківець". Однак Демченко попередив, що така ситуація, ймовірно, матиме тимчасовий характер, оскільки поновлення польськими фермерами протесту заплановано вже на завтра, 13 березня. Сьогодні вранці черга на цьому напрямку складала близько 500 вантажних авто.

Нагадаємо, що 28 лютого глава уряду Польщі Дональд Туск повідомив про ймовірність повної блокади кордону з Україною. При цьому політик зазначив, що дане рішення буде мати тимчасовий характер. Крім того, Туск зазначив, що консультації з Києвом постійно продовжуються, коли йдеться про кордон з Україною, щоб не було непотрібної напруги. За його словами, потрібно шукати довгострокове рішення.

Того ж дня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заперечив плани Києва та Варшави про переговори щодо закриття кордону.