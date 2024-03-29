Неодноразово: кому з українців та коли збільшать пенсії цього року

Перерахунок пенсії відбудеться в автоматичному порядку. Українцям не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Протягом 2024 року очікується неодноразове збільшення розміру пенсій українців. Про це йдеться у матеріалі "ТСН.ua".

Видання зауважило, що підвищення не будуть масові, як це відбувалося в березні під час індексації.

З 1 квітня перерахують пенсії тим пенсіонерам, які працюють. Розмір надбавки визначатиметься індивідуально та залежатиме від заробітку й розміру вже нарахованої пенсії. Зокрема, чим вищі виплати, тим більша надбавка. Загалом перерахунок пенсій таких громадян відбувається раз на два роки.

Громадянам від 65 років, які мають повний стаж роботи, 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, також перерахують виплати у квітні. В таких громадян пенсія не може бути нижчою за 40% від мінзарплати. Тому через зростання мінімальної зарплати із 7100 до 8000 гривень, їхні виплати збільшаться до 3200 гривень. Проте перерахунок відбудеться з 1 липня або після 65 дня народження.

Цього року будуть доплати в індивідуальному порядку в тих пенсіонерів, які досягнуть певного віку:

300 гривень для 70-річних;

500 гривень для 80-річних.

Перерахунки пенсійних виплат відбуватимуться автоматично. Тому пенсіонерові не потрібно додатково звертатися до ПФУ. Це необхідно зробити лише в тому разі, якщо пенсія не збільшилася або зросла незначно.

Нагадаємо, у березні відбулася індексація пенсій, проте розмір виплат зріс не у всіх пенсіонерів. У ПФУ розповіли про причини, які цьому сприяли.

Раніше повідомляли, що існують певні громадяни, які можуть вийти на пенсію за віком достроково. Це стосується восьми категорій українців.