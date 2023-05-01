Тане в роті. Рецепт сирного чизкейку "Ніжний"

Це смачний десерт, який можна приготувати зі звичайного сиру.

Сирний чизкейк "Ніжний" — це десерт, який готується зі звичайного сиру, а не вершкового сиру. Він виходить дуже смачним і просто тане в роті. Фокус розкаже, як його приготувати.

Сирний чизкейк "Ніжний"

Інгредієнти:

Для основи:

300 г печива;

100 г вершкового масла.

Для начинки:

600 г сиру (18%);

1 банка (380 г) молока згущеного;

3 яйця;

1 ст. ложка ванільного цукру;

шоколад для прикрашання.

Для основи подрібнюємо печиво в крихту. Змішуємо з розм'якшеним вершковим маслом. Викладаємо у форму (22 см) і утрамбовуємо, формуючи бортики. Для формування бортиків використовуємо склянку. Випікаємо основу чизкейка в розігрітій духовці за температури 180 градусів близько 10 хвилин.

Для начинки змішуємо всі компоненти й добре збиваємо занурювальним блендером. Виливаємо сирну начинку на основу, що остигнула. Випікаємо сирний чизкейк у духовці за температури 160 градусів 40-50 хвилин.

Для прикрашання натираємо шоколад на великій тертці та посипаємо верх готового чизкейка.

Охолоджуємо чизкейк у холодильнику кілька годин або залишаємо там на всю ніч.

Також із сиру можна приготувати смачний сирний торт із лаймом. Результат нагадує чизкейк. Лайм надає торту пікантної кислинки й аромату.