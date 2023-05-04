"Давай одружимося": секретний рецепт свинячих відбивних

Кажуть, що після того, як ваш наречений (або наречена) скуштують свинячих відбивних за цим рецептом, то одразу запропонують вам узаконити стосунки. Адже смачніше за цю страву вони нічого не куштували.

Свинячі відбивні за рецептом від Фокусу настільки смачні та ароматні, що можуть підкорити серце будь-якого чоловіка чи жінки. Ці відбивні запікаються в духовці із соковитим томатним соусом та сиром, а також хрумкою паніровкою. Такий простий і швидкий рецепт чудово підійде для романтичної вечері чи повсякденного обіду. Сервіруйте свинячі відбивні з рисом або макаронами та свіжим салатом.

Секретний рецепт свинячих відбивних "Давай одружимося"

Інгредієнти:

7-8 свинячих відбивних без кісток;

2 столові ложки оливкової олії;

щіпка солі та перцю;

3 зубчики подрібненого часнику;

1/2 чайної ложки сушеного орегано;

1 чайна ложка чебрецю;

2 столові ложки петрушки;

1 чайна ложка червоного перцю (найкраще в пластівцях);

250 мл курячого бульйону (зваріть заздалегідь);

125 мл вершків чи молока;

125 г нарізаних томатів чи сушених томатів;

50 г тертого сиру;

1 столова ложка нарізаного базиліку;

2 столові ложки панірувальних сухарів.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розігрійте олію на сковороді. Посоліть і поперчіть відбивні. Обсмажте відбивні до появи золотистої скоринки (приблизно по 5-6 хвилин із кожного боку на низькому чи середньому вогні).

Змастіть маслом деко розміром 33 х 23 см і викладіть обсмажені відбивні.

На тій же сковороді додайте часник, орегано, чебрець та червоний перець і обсмажте до аромату близько хвилини.

Додати заздалегідь приготовлений курячий бульйон. Зіскрібайте всі шматочки з дна сковороди; там багато смаку.

Додайте томати, вершки та петрушку. Додайте тертий сир до соусу.

Посипте панірувальними сухарями зверху на відбивні. Посипте базиліком, якщо використовуєте. Залийте відбивні соуси.

Запікайте в духовці протягом 30 хвилин, доки відбивні не стануть м'якими. Слідкуйте, щоб соус не став надто густим.

Смачного! А до цих відбивних найкраще подати курячі серця в сметані.