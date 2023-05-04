Соковиті та смачні: рецепт курячо-сирних сосисок
Подавати такі сосиски можна з будь-яким соусом і гарніром.
Якщо прості сосиски вам набридли, а хочеться чогось смачного та незвичайного, пропонуємо вам на вечерю приготувати соковиті сирно-курячі сосиски за рецептом з блогу "Збірка рецептів". Зроблені з натуральних інгредієнтів вони не тільки смачні, але ще й дуже корисні.
Соковиті сирно-курячі сосиски
Інгредієнти:
- куряче філе — 600-700 г;
- куряче яйце – 1 шт;
- молоко – 100 мл;
- сіль – 1 ч. л;
- перець мелений – 1 ч. л;
- паприка;
- сир твердий – 100 г.
Спосіб приготування:
Куряче філе пропустити через м'ясорубку чи блендер, туди вбити яйце, додати молоко, сіль, перець і паприку, все добре перемішати. В ідеалі має вийти соковитий фарш.
Фольгу скласти вдвічі, розподілити фарш на кілька частин, у центр кожного млинця з фаршу викласти скибочку сиру, закрити з усіх боків і загорнути у формі сосиски, кінчики фольги обрізати. "Цукерки", що виходять, викласти на лист і на 25-30 хвилин відправити в духовку, розігріту до 180 градусів.
Обережно зняти фольгу з готових сосисок. Їх можна подавати з улюбленим гарніром та соусом.
Раніше Фокус писав, як приготувати сосиску в тісті без зайвого клопоту.