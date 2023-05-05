Паста з горілкою від Джіджі Хадід. Рецепт модної страви

Ця страва стала дуже популярною в соцмережах після того, як відома модель поділилася нею у своєму відео.

Пасту з соусом, до якого входить горілка, готують у США давно. Але новий сплеск популярності цей рецепт отримав після того, як їм поділилася відома модель Джіджі Хадід. Це швидка та смачна страва. Особливість цієї пасти — у соусі з томатної пасти, вершків та горілки, який надає їй насичений та пряний смак.

Паста з горілкою — це класична італійська страва, яка відома також як Pasta Alla Vodka. Її походження не зовсім зрозуміле, але деякі джерела кажуть, що ця страва з'явилася у 1970-х роках у Нью-Йорку чи Римі. Горілка додається в соус з томатної пасти та вершків, щоб посилити аромат та смак томатів. Паста з горілкою може бути гострою чи ні, залежно від того, чи додасте туди червоний перець.

Джіджі Хадід часто готує смачні страви. А у своєму рецепті пасти з горілкою вона використовувала пасту orecchiette (маленькі мушлі). Але також добре підійдуть і пенне, і фарфалле і навіть звичайній спагетті. Фокус розповість, як приготувати пасту в стилі супермоделі.

Паста з горілкою від Джіджі Хадід

Інгредієнти:

230 г пасти (orecchiette, спагетті, пенне або фарфалле);

60 мл оливкової олії;

цибулі-шалот;

1 зубчик часнику;

60 мл томатної пасти;

1 столова ложка горілки;

125 мл густих вершків;

1 чайна ложка пластівців червоного перцю (за бажанням);

сіль та чорний перець до свого смаку;

кілька листків свіжого базиліку;

20 г вершкового масла;

45 г тертий сир пармезан.

У великій каструлі з підсоленою водою зваріть пасту до стану аль денте, дотримуючись інструкцій на упаковці. Злийте пасту, але залиште близько 60 мл води для соусу.

У великій сковороді на середньому вогні нагрійте оливкову олію та обсмажте цибулю та часник, помішуючи, до м'якості та золотистості, близько 10 хвилин.

Додати томатну пасту і тушкувати, помішуючи, ще 10 хвилин, поки вона не потемніє і не почне карамелізуватися.

Додати горілку і тушкувати ще 5-7 хвилин, поки вона не випарується. Будьте обережні, щоб не підпалити алкоголь.

Додайте вершки та пластівці червоного перцю, якщо використовуєте, і перемішайте, поки соус не стане однорідним. Приправте сіллю та перцем до смаку.

Додавайте воду від пасти поступово, щоб розбавити соус до потрібної консистенції. Він має бути густим, але не надто.

Додайте пасту до сковороди з соусом і добре перемішайте, щоб все рівномірно покрити соусом.

Зніміть сковороду з вогню і додайте вершкове масло, базилік і пармезан. Перемішайте, поки масло не розтане і сир не розплавиться.

Подавайте гарячу або теплу пасту, посипавши зверху ще пармезаном за бажанням.

Також до такої страви можна приготувати смачний салат. Спробуйте класичний грецький салат зі свіжими овочами.