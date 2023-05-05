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Касероль по-мексиканськи: ніжні та гострі свинячі відбивні з квасолею

Фото: Соцмережі | Ніжні свинячі відбивні по-мексиканськи з приємним гарніром

Тепер не потрібно просто смажити свинячі відбивні, коли є рецепт, який за рахунок кількох інгредієнтів зробить страви особливим.

Касероль зі свинини з томатами, кукурудзою, квасолею, рисом і зеленим перцем, рецепт якої вам пропонує Фокус, завжди виходить дуже смачною та ситною. Хороший шматочок свинини важко зіпсувати, а завдяки цьому рецепту у вас вийдуть просто чарівні відбивні разом із чудовим гарніром.

Касероль по-мексиканськи

Інгредієнти:

  • 6 свинячих відбивних завтовшки 2,5 см;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 2 банки консервованих томатів (по 425 г кожна);
  • 225 г замороженої чи консервованої кукурудзи;
  • 1 банка консервованої квасолі, промитої та злитої (425 г);
  • 200 г рису білого чи коричневого;
  • два болгарські перці;
  • 1 чайна ложка чилі-порошку;
  • кілька крапель соусу табаско — за бажанням;
  • сіль та перець на смак.

Попередньо розігрійте духовку до 175 градусів. У великій сковороді розігрійте олію та обсмажте відбивні з обох боків. Вийміть і відкладіть убік.

Злийте зайвий жир зі сковороди. У тій же сковороді додайте не злиті томати, кукурудзу, квасолю, рис, нарізаний перець, чилі-порошок і соус табаско. Доведіть до кипіння.

Перекладіть деко розміром 23х33 см. Викладіть відбивні зверху. Посоліть і поперчіть до смаку. Накрийте фольгою та запікайте в духовці протягом 30 хвилин.

Зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин або доки рис не стане м'яким, а свинина не буде готовою.

До цього рецепту чудово підійде пікантний і простий салат із капусти.