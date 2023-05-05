Касероль по-мексиканськи: ніжні та гострі свинячі відбивні з квасолею

Тепер не потрібно просто смажити свинячі відбивні, коли є рецепт, який за рахунок кількох інгредієнтів зробить страви особливим.

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Касероль зі свинини з томатами, кукурудзою, квасолею, рисом і зеленим перцем, рецепт якої вам пропонує Фокус, завжди виходить дуже смачною та ситною. Хороший шматочок свинини важко зіпсувати, а завдяки цьому рецепту у вас вийдуть просто чарівні відбивні разом із чудовим гарніром.

Касероль по-мексиканськи

Інгредієнти:

6 свинячих відбивних завтовшки 2,5 см;

1 столова ложка оливкової олії;

2 банки консервованих томатів (по 425 г кожна);

225 г замороженої чи консервованої кукурудзи;

1 банка консервованої квасолі, промитої та злитої (425 г);

200 г рису білого чи коричневого;

два болгарські перці;

1 чайна ложка чилі-порошку;

кілька крапель соусу табаско — за бажанням;

сіль та перець на смак.

Попередньо розігрійте духовку до 175 градусів. У великій сковороді розігрійте олію та обсмажте відбивні з обох боків. Вийміть і відкладіть убік.

Злийте зайвий жир зі сковороди. У тій же сковороді додайте не злиті томати, кукурудзу, квасолю, рис, нарізаний перець, чилі-порошок і соус табаско. Доведіть до кипіння.

Перекладіть деко розміром 23х33 см. Викладіть відбивні зверху. Посоліть і поперчіть до смаку. Накрийте фольгою та запікайте в духовці протягом 30 хвилин.

Зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин або доки рис не стане м'яким, а свинина не буде готовою.

До цього рецепту чудово підійде пікантний і простий салат із капусти.