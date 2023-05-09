Биті огірки: рецепт оригінальної закуски під шашлики

Приготування таких огірків забере трохи більше 15 хвилин.

Смачних закусок під м'ясо багато не буває, особливо зараз, коли настав час пікніків на природі. Биті огірки – напрочуд смачна страва, про яку знають далеко не всі. Рекомендуємо приготувати їх за рецептом із блогу "Рецепти на кожен день" і запевняємо, що воно стане одним із найпопулярніших у вашому літньому меню.

Биті огірки

Інгредієнти:

огірки – 500 г;

часник – 4 зубчики;

перець чилі – за смаком;

рисовий оцет – 2 ст. л;

соєвий соус – 2 ст. л;

цукор – 2 ч. л;

олія – 2 ст. л;

сіль за смаком;

кунжут – 2 ч. л;

кінза – пучок.

Спосіб приготування:

Свіжі огірки помити, розрізати вздовж навпіл. Взяти дерев'яну качалку та добре відбити огірки, щоб вони потріскалися. Маринад потрапить у тріщини, завдяки чому вони швидше просякнуть. Головне – не перестаратися та не поламати овочі.

Відбиті огірки нарізати шматочками і перекласти в салатну миску. До огірків додати сіль, цукор, оцет, соєвий соус, перемішати. Дати овочам постояти 10 хвилин.

Дрібно нарубати часник, кінзу та гострий перець. Відправити їх у салатник до огірків, додати кунжут, перемішати, заправити олією. Найсмачніша закуска готова.

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