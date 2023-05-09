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Биті огірки: рецепт оригінальної закуски під шашлики

Фото: Getty

Приготування таких огірків забере трохи більше 15 хвилин.

Смачних закусок під м'ясо багато не буває, особливо зараз, коли настав час пікніків на природі. Биті огірки – напрочуд смачна страва, про яку знають далеко не всі. Рекомендуємо приготувати їх за рецептом із блогу "Рецепти на кожен день" і запевняємо, що воно стане одним із найпопулярніших у вашому літньому меню.

Биті огірки

Інгредієнти:

  • огірки – 500 г;
  • часник – 4 зубчики;
  • перець чилі – за смаком;
  • рисовий оцет – 2 ст. л;
  • соєвий соус – 2 ст. л;
  • цукор – 2 ч. л;
  • олія – 2 ст. л;
  • сіль за смаком;
  • кунжут – 2 ч. л;
  • кінза – пучок.

Спосіб приготування:

Свіжі огірки помити, розрізати вздовж навпіл. Взяти дерев'яну качалку та добре відбити огірки, щоб вони потріскалися. Маринад потрапить у тріщини, завдяки чому вони швидше просякнуть. Головне – не перестаратися та не поламати овочі.

Відбиті огірки нарізати шматочками і перекласти в салатну миску. До огірків додати сіль, цукор, оцет, соєвий соус, перемішати. Дати овочам постояти 10 хвилин.

Дрібно нарубати часник, кінзу та гострий перець. Відправити їх у салатник до огірків, додати кунжут, перемішати, заправити олією. Найсмачніша закуска готова.

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