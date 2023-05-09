Грузинська кухня. Рецепт пирога лобіані

Це пиріг з начинкою із квасолі та трав.

Лобіані — це грузинський пиріг, який підійде для вегетаріанців, або просто для тих, хто хоче урізноманітнити своє меню. Його готують з начинкою з квасолі та трав. Такий пиріг відмінно підійде для пікніка, або його можна взяти на роботу. Фокус розповість, як приготувати цю страву грузинської кухні.

Пиріг лобіані

Інгредієнти:

Для тіста:

500 г борошна;

250 мл теплої води;

25 г дріжджів;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі;

3 ст. рослинної олії.

Для начинки:

400 г квасолі (білої чи червоної);

2 цибулини;

2 зубчики часнику;

пучок свіжої кінзи;

сіль, перець, хмелі-сунелі до смаку.

Замісіть тісто з борошна, води, дріжджів, цукру, солі та олії. Залишіть його в теплому місці на годину.

Замочіть квасолю у холодній воді на ніч. Відваріть її до м'якості, злийте воду і розімніть вилкою або подрібніть блендером.

Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Додайте часник, сіль, перець та хмелі-сунелі та перемішайте.

Наріжте кінзу і додайте до квасолі. Змішайте начинку з цибулею та часником.

Розділіть тісто на дві частини. Розкачайте одну частину і викладіть на деко, змащене олією або застелене папером для випічки. Поступово розподіліть начинку по тесту, залишаючи вільні краї.

Розкачайте другу частину тіста і накрийте начинку нею. Закрийте краї тіста, зробіть кілька проколів у центрі пирога для виходу пари.

Змастіть пиріг зверху олією або збитим яйцем. Випікайте в духовці при 180 градусах близько 40 хвилин або до зарум'янювання.

Дайте пиріг трохи охолонути та наріжте на порції. Подавайте гарячим чи холодним.

На десерт ви можете приготувати смачний пиріг із яблуками та вівсянкою.