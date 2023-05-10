Поживно і дуже корисно: рецепт кускуса зі смаженими овочами
На приготування цієї страви піде не більше пів години.
Якщо ламаєте голову, що приготувати на вечерю, а хочеться чогось смачного та корисного, пропонуємо звернути увагу на кускус. Це дуже корисна крупа, в якій містяться клітковина, протеїн, а також вітаміни, мінерали та мікроелементи. Вживати його не рекомендовано тільки людям з непереносимістю глютену, а тим, хто має цукровий діабет, потрібно підходити до вживання дуже обережно. Рекомендуємо приготувати кускус зі смаженими овочами за рецептом із блогу "Рецепти на кожен день".
Кускус зі смаженими овочами
Інгредієнти:
- вода – 250 мл;
- оливкова олія – 2 ст. л;
- сіль за смаком;
- кускус — 250 г;
- оливкова олія – 1 ст. л;
- соняшникова олія;
- помідор – 1 шт;
- перець – 1 шт.
Спосіб приготування:
Закип'ятити в каструлі воду, додати в неї оливкову олію і посолити за смаком. У воду, що майже кипить, висипати кускус, зняти з плити і залишити приблизно на 30 хвилин.
Розігріти на сковороді олію й обсмажити нарізані шматочками цибулю, помідор і перець. Додати готовий кускус у сковороду до смажених овочів, перемішати та подавати.
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