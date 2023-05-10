Гостра курка фарширована сиром: обідаємо як жителі півдня

Кажуть, у південних штатах США цей рецепт дуже популярний. Тому, чому б його не спробувати, адже кухня жителів півдня фантастично смачна.

Якщо ви хочете приготувати незвичайну та апетитну страву з курки в американському стилі, то цей рецепт, який пропонує Фокус, для вас. Ви можете зробити курячі грудки ще соковитішими та смачнішими, якщо наповните їх сиром з червоним перцем. Але можна взяти будь-який інший, на ваш смак, звичайно.

Для обсмажування ми будемо використовувати панірувальні сухарі, які додадуть курці хрустку скоринку. Ця страва відмінно підійде для обіду або вечері, особливо якщо ви любите гострий та сирний смак.

Гостра грудка фарширована сиром

Інгредієнти:

4 курячі грудки (без шкіри);

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки перцю;

120 мл молока;

1 велике яйце;

180 г панірувальних сухарів;

160 г перченого сиру (або на власний смак);

оливкова олія для смаження.

Посипте грудки рівномірно 1 чайною ложкою солі та 1/2 чайною ложкою перцю.

У невеликій мисці збийте 120 мл молока та яйце. Занурить курку в молочну суміш і обваляйте в панірувальних сухарях.

Налийте приблизно 0,5-1 см оливкової олії у велику сковороду на середньо-високому вогні. Смажте курку в гарячому маслі близько 10 хвилин з кожного боку або до готовності.

Перекладіть курку на лист. Тримайте курку щипцями й наріжте надріз в одній зі сторін кожної грудки, щоб утворити кишеню. Викладіть по 40-50 г сиру в кожну кишеню.

Запікайте в духовці за 180 градусів 2-3 хвилини або до того, як сир розплавиться. Прикрасьте за бажанням і подавайте негайно. Смачного!

Найкраще подавати ці гострі курячі грудки з сиром разом з рисом по-іспанськи як гарнір.