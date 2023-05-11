Чорничні конвертики: ніжний десерт із вершковим сиром

Просто стежте, щоб вони не згоріли, а приготувати цей десерт простіше простого.

Якщо у вас нічна компанія або пізній сніданок, Фокус пропонує вам елементарний рецепт ніжних чорничних конвертиків. Втім, замість чорниці ви можете покласти будь-які ягоди.

Вам знадобляться тільки листкове тісто, вершковий сир, цукрова пудра, ягоди та мед. Ця випічка має ніжну начинку, а також хрустку скоринку з тіста. Конвертики підходять для сніданку або чаювання.

Чорничні конвертики

Інгредієнти:

225 г листкового тіста;

115 г вершкового сиру;

25 г цукрової пудри;

100 г ягід;

30 мл меду.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Розкотить тісто на легко посипану борошном поверхні в прямокутник товщиною близько 3 мм. Наріжте тісто на 8 рівних квадратів.

Змішайте вершковий сир та цукрову пудру в невеликій мисці до однорідності. Розподіліть сирну суміш по центру кожного квадрата тіста, залишаючи вільні краї близько 1 см.

Покладіть ягоди поверх сирної начинки. Складіть кути тіста назустріч один одному і защепіть їх, щоб закрити пиріжок.

Викладіть десерт на застелений папером лист. Змастіть верх кожного пиріжка медом.

Випікайте пиріжки у духовці близько 20 хвилин або до золотистого кольору.

Дайте десерту трохи охолонути та подавайте теплим чи холодним. Смачного!

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