Східна кухня. Рецепт смачної страви люля-кебаб зі свинини та курки
Зазвичай ця страва готується на мангалі, але її можна зробити і в духовці.
Люля-кебаб — це традиційна страва східної кухні, яка зазвичай готується на мангалі з баранини або яловичини. Але якщо ви хочете приготувати її вдома в духовці та зробити її більш легкою і ніжною, то спробуйте цей рецепт із використанням свинини та курки. Свинячий фарш додасть соковитості страві, а курячий фарш — м'якість та нижчу калорійність. Додайте цибулю, спеції та зелень для аромату та смаку. Вийде дуже смачна і ситна страва на обід чи вечерю. Фокус розкаже, як її приготувати.
Люля-кебаб
Інгредієнти:
- 500 г фаршу свинячого;
- 500 г фаршу курячого;
- 1 велика цибулина;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/2 чайної ложки перцю чорного меленого;
- 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;
- 2 столові ложки олії оливкової.
Цибулю очистить, дрібно наріжте або натріть на тертці. Додайте до фаршу і добре перемішайте.
Приправте сіллю, перцем та хмелі-сунелі. Відбийте фарш руками або дерев'яною ложкою, щоб він став в'язким та однорідним.
Сформуйте з фаршу довгі ковбаски завтовшки близько 3 см. Нанизуйте їх на дерев'яні шампури, змочені водою або на металеві шпажки.
Викладіть люля-кебаб на деко, змащене олією або застелене пергаментом. Збризкайте зверху оливковою олією.
Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин, перевертаючи кожні 10 хвилин.
Подавайте люля-кебаб гарячим або теплим з овочами, зеленню та соусами на ваш вибір.
До такої страви підійде смачний часниковий соус.