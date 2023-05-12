Апельсиновий хліб із крем-сиром: пікантна насолода
Усього за годину у вас буде найсмачніший десертний хліб, який оцінять усі ваші гості.
Цей апельсиновий хліб чимось нагадує дуже щільний паунд-кейк із тонким цитрусовим ароматом. Випічка, за рецептом Фокусу, виходить дуже вологою та ніжною — майже має кремову структуру. Горіхи додають трохи текстури й не соромтеся додавати більше, якщо ви любите горіховий хліб. А додавши звичайного апельсинового соку на верхню скоринку ви полюбите цей хліб ще більше.
Апельсиновий хліб із крем-сиром
Інгредієнти
- 1 упаковка крем-сиру, розм'якшеного (225 г);
- 110 г вершкового масла;
- 335 г цукру;
- 2 яйця;
- 280 г борошна;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 столова ложка розпушувача;
- 240 мл молока;
- 60 г подрібнених горіхів;
- 2 столові ложки тертої апельсинової цедри;
- 60 мл апельсинового соку.
Змішайте крем-сир і вершкове масло, збивайте добре. Поступово додавайте цукор, збиваючи до легкості та пишності. Додайте яйця, добре збиваючи після кожного додавання.
Змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте суміш борошна до вершкової суміші чергуючи з молоком. Чергуйте молоко та суміш борошна, добре перемішайте після кожного додавання.
Додайте горіхи та апельсинову цедру. Вилийте тісто у дві змащені та посипані борошном форми для хліба розміром 21x11x7 см. Випікайте при 190 градусах приблизно 55 хвилин або до тих пір, поки дерев'яна зубочистка, що вставлена в центр, не вийде чистою.
Остудіть у формі 10 хвилин. Потім полийте апельсиновим соком по поверхні. Вийміть на решітку, щоб повністю остудити.
А якщо вам хочеться ще солодший десерт, то ось вам рецепт торта "Наполеон" без випічки.