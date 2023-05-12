Сирні батончики зі шпинатом: найсмачніша закуска на вечір

Мало того, що вона смачна, завдяки шпинату ці батончики ще й корисні.

Навіть якщо ви не дуже любите шпинат, то приготовлені батончики за рецептом Фокусу, вам обов'язково сподобаються — гарантуємо. Це дуже проста й універсальна страва. Батончики можуть бути доповненням до пізнього сніданку або вечері, подаватися як гарнір або як закуска. Ви можете їх модифікувати, додавши різні види твердого сиру.

Сирні батончики зі шпинатом

Інгредієнти:

350 г шпинату;

250 мл молока;

125 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

1 чайна ложка солі;

115 г вершкового масла, розм'якшеного;

450 г будь-якого улюбленого твердого сиру, нарізаного кубиками;

2 великі яйця.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Збийте разом розм'якшене масло і яйця. Змішайте молоко, борошно, розпушувач і сіль. Додайте шпинат і сир.

Розподіліть на змащеній формою для випікання розміром 23x33 см. Випікайте в розігрітій духовці 40-45 хвилин. Після випікання наріжте на невеликі квадратики та подавайте.

А якщо вам хочеться чогось м'ясного, то ось вам рецепт найсмачнішого люля-кебаб зі свинини та курки.