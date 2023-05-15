Арахісова локшина з кунжутом: мотиви азійської кухні з того, що під рукою

Найцікавіше, що цей рецепт підійде як до готової локшини, так і до тієї, яку ще потрібно зварити.

Якщо ви хочете приготувати швидкий та смачний обід чи вечерю, то спробуйте цей рецепт арахісової локшини з кунжутом (сезамом) за рецептом Фокусу. Це азійська страва з готової локшини (або тієї, що ще потрібно зварити), обсмажених овочів та ароматного соусу з арахісової олії, соєвого соусу, олії кунжуту та інших спецій.

Цю страву можна подавати гарячою або холодною, залежно від вашого бажання. Ви можете додати курку, тунця, тофу чи інший білок за бажанням. Арахісова локшина з кунжутом — це чудовий спосіб використовувати залишки локшини або овочів із холодильника.

Арахісова локшина з кунжутом

Інгредієнти:

450 г готової локшини (удон, соба, спагетті або будь-який інший вид);

1/4 склянки арахісової олії;

1/4 склянки соєвого соусу;

2 столові ложки кунжутної олії;

2 столові ложки рисового оцту;

2 столові ложки меду;

1 чайна ложка часникового порошку;

1/4 чайної ложки червоного перцю;

2 столові ложки нарізаної зеленої цибулі;

2 столові ложки кунжутного насіння;

2 столові ложки нарізаного свіжого коріандру;

2 склянки нарізаних овочів (морква, перець, цукіні, броколі чи будь-яких інших);

2 столові ложки олії;

Додатковий білок за бажанням (курка, тунець, тофу чи будь-який інший).

Якщо ви використовуєте сиру локшину, зваріть її в киплячій підсоленій воді до готовності, дотримуючись інструкції на упаковці. Якщо ви використовуєте готову локшину, пропустіть цей крок.

У невеликій мисці змішайте арахісову олію, соєвий соус, кунжутну олію, рисовий оцет, мед, часниковий порошок та червоний перець. Це буде ваш соус для локшини. Перемішайте добре і поставте убік.

У великій сковороді або воку розігрійте олію на середньо-високому вогні. Додайте нарізані овочі та обсмажуйте їх, помішуючи, близько 10 хвилин або до тих пір, поки вони не стануть м'якими та хрусткими.

Якщо ви додаєте додатковий білок, додайте його до овочів і обсмажуйте ще кілька хвилин, поки він не прогріється або не приготується. Ви можете використовувати готовий білок або приготувати його заздалегідь.

Додайте готову локшину до овочів та білку на сковороді чи воку. Полийте соусом і добре перемішайте, щоб усі інгредієнти вкрилися соусом. Грійте всі разом на середньому вогні, поки локшина не стане гарячою.

Посипте зеленою цибулею, кунжутним насінням і коріандром. Подавайте гарячою або холодною на ваш вибір.

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