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Гострий хумус власного приготування: заряд бадьорості на підвечірок

Фото: Simply Recipes | Хумус можна приготувати самостійно та добре заощадити

У магазині хумус коштує не дешево, але його можна легко приготувати самостійно і навіть смачніше, ніж фабричний.

Рецепт гострого хумуса від Фокусу – це простий та економний спосіб приготувати цю східну закуску своїми руками. Любителі хумуса чудово знають, що він чудово поєднується з сирими овочами: селерою, морквяними паличками й чим завгодно на ваш смак. Гостренький хумус — найкращий спосіб перекусити вдень, щоб набратися сил та енергії.

Гострий хумус

Інгредієнти:

  • 400 г нуту (1 банку), промитого та відцідженого;
  • 1 зубчик часнику;
  • 3 столові ложки гострого соусу на ваш смак;
  • 2 столові ложки тахіні;
  • 2 столові ложки свіжого лимонного соку;
  • 1/4 чайної ложки копченої паприки;
  • 1-2 столові ложки холодної води, за потребою;
  • сіль на смак;
  • улюблені нарізані овочі чи крекери для подачі.

Змішайте нут, часник, 3 столові ложки соусу, тахіні, лимонний сік та копчену паприку в кухонному комбайні або блендері. Змішайте до однорідності.

Продовжуючи змішувати, додайте по 1 столовій ложці холодної води за необхідності, щоб досягти бажаної консистенції. Посоліть до смаку і перемішайте ще раз.

Перекладіть хумус у миску і посипте зверху ще трохи соусу. Подавайте з селерою, морквяними паличками або іншими свіжими овочами. Насолоджуйтесь!

А як десерт до такої вишуканої страви відмінно підійде апельсиновий хліб з крем-сиром: пікантна насолода.