Гострий хумус власного приготування: заряд бадьорості на підвечірок
У магазині хумус коштує не дешево, але його можна легко приготувати самостійно і навіть смачніше, ніж фабричний.
Рецепт гострого хумуса від Фокусу – це простий та економний спосіб приготувати цю східну закуску своїми руками. Любителі хумуса чудово знають, що він чудово поєднується з сирими овочами: селерою, морквяними паличками й чим завгодно на ваш смак. Гостренький хумус — найкращий спосіб перекусити вдень, щоб набратися сил та енергії.
Гострий хумус
Інгредієнти:
- 400 г нуту (1 банку), промитого та відцідженого;
- 1 зубчик часнику;
- 3 столові ложки гострого соусу на ваш смак;
- 2 столові ложки тахіні;
- 2 столові ложки свіжого лимонного соку;
- 1/4 чайної ложки копченої паприки;
- 1-2 столові ложки холодної води, за потребою;
- сіль на смак;
- улюблені нарізані овочі чи крекери для подачі.
Змішайте нут, часник, 3 столові ложки соусу, тахіні, лимонний сік та копчену паприку в кухонному комбайні або блендері. Змішайте до однорідності.
Продовжуючи змішувати, додайте по 1 столовій ложці холодної води за необхідності, щоб досягти бажаної консистенції. Посоліть до смаку і перемішайте ще раз.
Перекладіть хумус у миску і посипте зверху ще трохи соусу. Подавайте з селерою, морквяними паличками або іншими свіжими овочами. Насолоджуйтесь!
А як десерт до такої вишуканої страви відмінно підійде апельсиновий хліб з крем-сиром: пікантна насолода.