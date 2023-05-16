Салат з бургером: проста і ситна вечеря для всіх і кожного

Після важкого робочого дня часто буває, що на приготування вечері просто немає сили. Тоді вас виручить наш рецепт.

Салат із бургерів – це гамбургер у формі салату! Так, необов'язково їсти соковиту котлету з двома булочками, можна обійтися без них, а замінити непотрібні вуглеводи чимось корисним – наприклад, салатом. А щодо заправки, то це, звичайно ж, соус для бургерів! Але, звичайно, ніхто не забирає у вас право приправити цей чудовий салат улюбленою заправкою на ваш смак. Ось вам простий рецепт салату з бургером від Фокусу.

Салат із бургером

Інгредієнти:

450 г яловичого фаршу;

1/4 чайної ложки порошку цибулі;

120 мл майонезу;

60 мл кетчупу;

2 столові ложки жовтої гірчиці;

2 столові ложки дрібно нарізаного кропу;

1/4 чайної ложки часникового порошку;

2 чайні ложки приправи для бургерів або суміші улюблених приправ;

олія для смаження

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1 велика головка салату айсберг, нарізана на шматочки;

1 великий помідор або пара звичайних помідорів, нарізаних на шматочки або навпіл;

2 середні огірки, тонко нарізані;

120 г тертого твердого сиру.

Сформуйте котлети: розділіть фарш на 4 рівні частини. Сформуйте з кожної частини круглу плоску котлету діаметром близько 10 см. Посипте кожну котлету цибульним порошком і приправою для бургерів.

Приготуйте соус: у невеликій мисці змішайте майонез, кетчуп, гірчицю, кріп та часниковий порошок. Посоліть і поперчіть на смак.

Обсмажте котлети: розігрійте велику сковороду на середньо-високому вогні та злегка збризкайте її улюбленою олією. Обсмажте котлети по 3 хвилини з кожного боку або до бажаного ступеня готовності.

Зберіть салат: у великій мисці змішайте салат айсберг, помідори, огірки та сир. Посоліть і поперчіть до смаку і перемішайте. Покладіть зверху котлету, полийте улюбленим соусом та насолоджуйтесь!

А як десерт можна приготувати пишні та смачні булочки з повидлом.