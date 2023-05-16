Насичений смак. Рецепт зелених спагеті зі шпинатом та сиром

Ця страва дуже швидко готується та ідеально підійде до вечері.

Спагеті зі шпинатом готували багато шеф-кухарів і навіть знаменитий Джеймі Олівер. Секрет їхнього чудового смаку в сирі та часнику. Ця страва виходить дуже смачною та ароматною. І їм легко нагодувати всю родину. Хоч у цьому рецепті використовують спагеті, ви можете взяти будь-яку іншу пасту — навіть пенне. Будь-яка паста з цим соусом вийде надзвичайно смачною. Фокус розкаже, як його приготувати.

Спагеті зі шпинатом та сиром

Інгредієнти:

300 г спагеті;

200 г шпинату;

1 зубчик часнику;

1 ст. ложка оливкової олії;

100 г вершкового сиру;

50 г пармезану;

сіль та перець до свого смаку.

Закип'ятіть у каструлі воду, засипте макарони та посоліть. Варіть згідно з інструкцією на упаковці.

Коли спагеті будуть готові, відкиньте їх на друшляк.

Шпинат можна взяти як свіжий, і заморожений. Свіжий – дрібно наріжте. Тушкуйте його на сковороді разом з часником та оливковою олією.

Додайте туди вершковий сир і перемішайте до отримання однорідної маси.

Додайте пармезан і знову перемішайте. Поперчіть і посоліть. І викладіть спагеті прямо у сковороду. Добре перемішайте їх із соусом. А воду з-під макаронів не зливайте. За її допомогою можна відрегулювати густоту соусу.

Також можна приготувати східну страву: арахісову локшину з кунжутом.