Паніні з нуту: обідаємо з користю для здоров'я

Не хвилюйтеся, тут стільки ж білка, скільки й у звичайному м'ясі, але користі набагато більше.

В обід потрібно отримати максимальний заряд бадьорості, щоб успішно закінчити робочий день і рецепт паніні з нуту від Фокусу допоможе вам у цьому. Це найпростіший у приготуванні вегетаріанський варіант бутерброда. Він насичений білком та вітамінами, а приготувати його можна лише за 15 хвилин. У кожній порції цієї паніні з нутом близько 600 калорій.

Паніні з нутом

Інгредієнти:

1 банка (425 г) нуту, промитого та відцідженого;

113 г м'якого сиру (на ваш смак);

1 велика морква, натерта;

2 столові ложки лимонного соку;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1 багет (близько 450 г);

2 столові ложки оливкової олії;

2 чашки руколи.

У великій мисці роздавіть вилкою нут до грубого пюре. Додайте м'який сир, моркву, лимонний сік, сіль та перець і добре перемішайте.

Наріжте багет на три шматки по 15-18 см. Якщо у вас залишиться зайвий хліб, використовуйте його для іншої страви. Розріжте кожен шматок багета навпіл і викладіть начинку з нуту на одну половинку. Накрийте іншою половинкою та злегка притисніть.

Нагрійте сковороду-гриль або звичайну сковороду на середньо-високому вогні. Змастіть обидві сторони кожного бутерброду оливковою олією.

Покладіть бутерброди на сковороду і притисніть їх важким предметом, наприклад, кришкою від каструлі або іншою сковородою. Готуйте по 3-4 хвилини з кожного боку або до золотистого кольору та хрусткої скоринки.

Перекладіть бутерброди на дошку для нарізки та розріжте навпіл. Подавайте гарячими або теплими з руколою. Смачного!

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