Дуже смачний сирний рулет із куркою: покроковий рецепт

За бажанням кількість продуктів можна збільшити залежно від того, скільки людей ви плануєте нагодувати.

Рулет з куркою та сирною скоринкою – що може бути апетитнішим на вечерю? Приготувати його дуже легко за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Така страва підійде і для того, щоб порадувати гостей.

Сирний рулет із куркою:

Інгредієнти:

яйце – 2 шт;

твердий сир – 80 г;

куряча грудка (відварена) – 100 г;

натуральний йогурт – 75 г;

спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

Сир натерти на великій тертці, змішати сир із яйцями та третиною натурального йогурту. Вилити в силіконову форму/килимок/пергаментний папір і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

Поки рулет готується, потрібно нарізати курку, змішати м'ясо з йогуртом, що залишився, додати спеції. Витягнути млинець з духовки. Поступово розкласти курячу начинку, загорнути рулетом і випікати ще 5-10 хвилин.

Під час подачі можна посипати зеленню.

Раніше Фокус пропонував рецепт з курячого м'яса для тих, хто любить азіатську кухню – курку, приготовану в пікантному соусі з брокколі. Ми також радимо приготувати на вечерю весняний салат.