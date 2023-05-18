Ідеально для тостів та бутербродів. Рецепт квасолево-грибного паштету
Для паштету краще брати квасолю у томатному соусі. Так смак страви буде більш насиченим.
Паштет, приготовлений із квасолі та грибів, стане цікавим доповненням у вашому меню. Він виходить смачним і ситним і відмінно підійде як намазка на бутерброди та тости. Радимо приготувати цю страву за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Квасоляно-грибний паштет
Інгредієнти:
- квасоля консервована – 200 г;
- масло вершкове – 40 г;
- печериці – 400 г;
- цибуля – 80 г;
- сіль, перець, спеції – до смаку.
Спосіб приготування:
Печериці почистити та порізати на довільні шматочки. Смажити їх на маслі, доки не випарується вся рідина, періодично помішуючи. Потім додати туди ж порізану цибулю й обсмажувати, доки гриби не стануть золотистими.
У чашу блендера викласти квасолю в томатному соусі, підсмажені з цибулею гриби, сіль, перець, спеції, подрібнити все до однорідної консистенції. Дати паштету охолонути.
Соус, що залишився від квасолі, і дрібну квасолю можна використовувати для приготування інших страв, наприклад, борщу.
Для приготування паштету допускається використання вареної квасолі та лісових грибів, але в цьому випадку до складу інгредієнтів варто додати пару ложок лимонного соку для кислинки.
Раніше Фокус писав, як приготувати закуску лише з двох інгредієнтів.