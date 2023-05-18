Ідеально для тостів та бутербродів. Рецепт квасолево-грибного паштету

Для паштету краще брати квасолю у томатному соусі. Так смак страви буде більш насиченим.

Паштет, приготовлений із квасолі та грибів, стане цікавим доповненням у вашому меню. Він виходить смачним і ситним і відмінно підійде як намазка на бутерброди та тости. Радимо приготувати цю страву за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Квасоляно-грибний паштет

Інгредієнти:

квасоля консервована – 200 г;

масло вершкове – 40 г;

печериці – 400 г;

цибуля – 80 г;

сіль, перець, спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

Печериці почистити та порізати на довільні шматочки. Смажити їх на маслі, доки не випарується вся рідина, періодично помішуючи. Потім додати туди ж порізану цибулю й обсмажувати, доки гриби не стануть золотистими.

У чашу блендера викласти квасолю в томатному соусі, підсмажені з цибулею гриби, сіль, перець, спеції, подрібнити все до однорідної консистенції. Дати паштету охолонути.

Соус, що залишився від квасолі, і дрібну квасолю можна використовувати для приготування інших страв, наприклад, борщу.

Для приготування паштету допускається використання вареної квасолі та лісових грибів, але в цьому випадку до складу інгредієнтів варто додати пару ложок лимонного соку для кислинки.

Раніше Фокус писав, як приготувати закуску лише з двох інгредієнтів.