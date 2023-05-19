Рибні палички та гарам масала — чудове поєднання

Ці хрусткі рибні палички з індійською приправою — чудова закуска п'ятниці після важкого трудового тижня.

Рибне філе тріски і трохи екзотичних приправ — це все, що потрібно, щоб приготувати чудову закуску за рецептом Фокусу. Це чудовий спосіб урізноманітнити ваше меню та порадувати не тільки себе, але й дітей. Спеції гарам масала — це суміш подрібнених спецій, що широко використовується в індійській кухні і їх можна придбати в Україні.

Рибні палички

Інгредієнти:

олія для змащування;

450 г філе тріски;

1 чайна ложка солі на смак;

30 г борошна;

1 чайна ложка гарам масала;

1/2 чайної ложки каєнського перцю;

свіжозмелений чорний перець на смак;

1 велике яйце;

80 мл незбираного молока;

60 г панірувальних сухарів.

Розігрійте духовку до 200 °C. Змастіть лист маслом або застеліть його папером для випічки. Поріжте рибу на однакові палички розміром приблизно 10 на 2 см. Посоліть половиною чайної ложки солі і залиште осторонь.

Змішайте борошно, гарам масала, каєнський перець, сіль, що залишилася, і трохи чорного перцю. Потім збийте яйце з молоком і приготуйте панірувальні сухарі. Обваляйте кожну паличку з риби в борошні, потім вмочіть в яєчно-молочну суміш, потім обваляйте в панірувальних сухарях, добре притискаючи їх до риби. Викладайте палички на підготовлений лист, не даючи їм стикатися один з одним.

Поставте лист у духовку і запікайте палички до золотистої скоринки та легкого відділення риби по шарах, близько 12 хвилин, перевертаючи їх на кожну 5-6 хвилину. Подавайте гарячими зі свіжими овочами або соусом на ваш вибір. Насолоджуйтесь!

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