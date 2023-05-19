Пиріг "Полунична хмаринка": як приготувати смачний сезонний десерт (відео)

Такий пиріг виходить не тільки дуже смачним, а ще й красивим.

Не за горами сезон полуниці, яку вже сьогодні можна купити в будь-якому супермаркеті. Ця ягода відмінно йде не тільки сама по собі, але і як доповнення до десертів: тортів, пирогів, смузі, тістечок. Пропонуємо приготувати нереально смачний пиріг "Полунична хмаринка" за рецептом з блогу "Готуємо вдома". Він не тільки дуже апетитний, а ще й дуже гарний.

Пиріг "Полунична хмаринка"

Інгредієнти:

масло вершкове – 250 г;

цукор – 60 г;

цедра лимона (за бажанням) – 1 ч. л;

ванільний екстракт/цукор – 1 ч. л;

жовтки – 2 шт;

борошно — 300 г;

розпушувач – 1 ч. л.

Для меренги (безе):

яєчні білки – 4 шт;

цукор – 180 г;

Для начинки:

полуниця – 300 г;

крохмаль – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Для цього вершкове масло кімнатної температури покласти в глибоку миску, туди додати цукор і, за бажання, цедру лимона. Всипати ваніль і добре розтерти до однорідної маси. Ввести яєчні жовтки і добре перемішати. Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в тісто, замісити. Воно вийде некруте і злегка липнутиме до рук.

Форму для випічки застелити пергаментом, викласти тісто і рівномірно розподілити по дну. В ідеалі у формі 23х23 см його товщина вийде десь сантиметр.

Відправити тісто в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин, поки корж стане світло-золотистого кольору.

Поки корж випікається, необхідно приготувати полуницю. Свіжі ягоди промити видалити хвостики, висушити полуницю на паперовому рушнику. За бажанням можна припудрити полуницю невеликою кількістю крохмалю.

Наступний етап – меренга. У чисту та суху миску влити білки, збити їх до пишної піни, потім поступово ввести цукор, не перестаючи збивати. В ідеалі готові збиті білки не повинні випадати з посуду під час перевертання.

Корж дістати з духовки, злегка остудити, не виймаючи з форми, потім викласти в нього білки, розподіливши по всьому периметру. Для більшого ефекту можна зробити маленькі хвилі.

Зверху на білки викласти полуницю.

Відправити пиріг у духовку (180 градусів) на 15-20 хвилин, поки меренга не стане світло-золотистого кольору.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидкий полуничний чізкейк