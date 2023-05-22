Делікатес нашвидкуруч: рецепт листкового салату з крабових паличок із сиром і яйцем
Салат добре підійде не лише для повсякденного меню, а й для святкового столу.
Щоб розбавити вечерю оригінальною стравою, пропонуємо приготувати листковий салат із крабових паличок із сиром і яйцем за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Це не забере багато часу, а результат порадує смаком і виглядом. Такий салат матиме гарний вигляд навіть на святковому столі.
Листковий салат з крабових паличок із сиром і яйцем
Інгредієнти:
- зварені круто курячі яйця — 2 шт.;
- плавлений сир — 100 г;
- крабові палички — 4 шт.;
- консервована кукурудза — 1 ст. л.;
- сіль, перець — до смаку;
- майонез — 40 г;
- перець солодкий — 1/4 шт.
Спосіб приготування:
Зварені кукурудзяні яйця остудити в холодній воді, почистити, натерти на великій тертці разом із сирком. Додати трохи майонезу, посолити й перемішати.
Перець помити, очистити від насіння, нарізати маленькими кубиками. Крабові палички акуратно розгорнути, щоб вийшли пласти.
Покласти одну розгорнуту крабову паличку на тарілку. Змастити сирно-яєчною сумішшю. У такий спосіб зібрати весь салат.
Зверху додати нарізаний перець і кукурудзу.
Раніше Фокус писав, як приготувати торт-закуску з крабових паличок.