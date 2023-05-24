Нереально смачно: рецепт смажених вареників у соусі з грибами та вершками

Якщо соусу обмаль, можна розбавити його вершками або молоком, змішаним з борошном чи крохмалем.

Способів приготування вареників існує безліч, проте рецепт, яким поділилася блогерка Ольга Головіна, сподобається навіть найвибагливішим знавцям цієї страви. Смажені у вершках та з грибами, такі вареники вразять смаком та стануть хітом будь-якого столу. Тим більше що готувати їх досить просто.

Смажені вареники

Інгредієнти:

вареники морожені – 450 г;

вершки 20% – 150-200 мл;

печериці – 150 г;

цибуля – 1 шт;

сіль, спеції – до смаку;

вершкове масло – 1 ч. л;

олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити на сковороді і туди ж додати рослинну олію. Викласти вареники, смажити їх на маленькому вогні до золотистого кольору з обох боків. Після цього прибрати вареники у миску. Печериці помити, обсушити паперовим рушником, порізати і висипати в сковороду, де смажилися вареники. Форма нарізки – довільна.

Обсмажити гриби до золотистого кольору, додати туди сіль і спеції, влити вершки і все перемішати. Після цього повернути в соус, що вийшов, вареники, накрити сковорідку кришкою і тушкувати на маленькому вогні ще 5-7 хвилин. Якщо соусу обмаль, можна додати ще вершків, молоко, змішане з крохмалем, або молоко з борошном.

Перед подачею вареники посипати зеленню.

Раніше Фокус писав як приготувати ідеальне тісто для вареників.