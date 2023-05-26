Англійські ласощі. Рецепт справжнього Йоркширського пудингу
Йоркширські пудинги бувають і солодкими і м'ясними, але вони дуже популярні і є традиційною англійською стравою.
Йоркширський пудинг, як вважається, був придуманий у Північній Англії у 18 столітті. Кухарі використовували жир, що капає з м'яса, що смажиться, щоб зробити пудинги печі. Це традиційна англійська страва, яка зазвичай подається з ростбіфом та підливою.
Йоркширський пудинг став основною частиною британського недільного обіду та іноді вживався до основної м'ясної страви. Йоркширський пудинг має стандарт – він не може вважатися таким, якщо вийшов нижче чотирьох дюймів (близько 10 см). Фокус розкаже, як його приготувати.
Солодкий Йоркширський пудинг
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- дрібка солі;
- чайна ложка рослинної олії;
- половина склянки молока;
- половина склянки борошна;
- цукор чи джем до свого смаку.
Нагрійте духовку до 200 градусів та змастіть форми для кексів маслом.
Прогрійте форми у духовці на кілька хвилин.
Збийте яйце із сіллю, молоком та борошном до однорідності. Тісто має бути негустим і без грудочок.
Вийміть форми з духовки та акуратно розлийте тісто по них. Чи не заповнюйте форми більш ніж на половину.
Поставте форми назад у духовку і випікайте пудинги близько 20 хвилин або до тих пір, поки вони не піднімуться і не зарум'яняться.
Вийміть пудинги з духовки та посипте їх цукром або полийте джемом до смаку. Подавайте гарячими чи теплими.
Також можна приготувати смачний англійський торт "Саварен". Хоч і вигадали його у Франції, але найчастіше його готують у Британії.