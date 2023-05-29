Піца для тих, хто худне: простий рецепт смачної та корисної страви (відео)

Така піца підійде тим, хто боїться набрати зайві кілограми.

Піца — універсальна та ситна страва, для приготування якої підійде все, що є в холодильнику. Рецептів її приготування — не порахувати, як і інгредієнтів для неї. Сьогодні ми пропонуємо приготувати піцу для тих, хто стежить за харчуванням і не хоче набрати вагу, але скучив за цією стравою. Свій спосіб приготування піци для адептів правильного харчування запропонувала кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Піца для тих, хто харчується правильно

Інгредієнти:

тортилья або лаваш — 2 листи;

твердий сир;

шпинат;

тунець консервований;

цибуля;

яйця — 3-4 шт.;

рослинна олія;

сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Тортилью або лаваш можна порізати за розміром форми. Викласти першу тортилью (лаваш), посипати сиром, потім другу. Далі шарами викласти листя шпинату, кільця цибулі, тунець, акуратно розбити яйця, додати масло і спеції. Готувати в духовці при 180 градусах 20 хвилин на режимі верх-низ. Страва підійде для сніданку чи перекусу вдень.

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