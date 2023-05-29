Піца для тих, хто худне: простий рецепт смачної та корисної страви (відео)
Така піца підійде тим, хто боїться набрати зайві кілограми.
Піца — універсальна та ситна страва, для приготування якої підійде все, що є в холодильнику. Рецептів її приготування — не порахувати, як і інгредієнтів для неї. Сьогодні ми пропонуємо приготувати піцу для тих, хто стежить за харчуванням і не хоче набрати вагу, але скучив за цією стравою. Свій спосіб приготування піци для адептів правильного харчування запропонувала кулінарна блогерка Крістіна Азізян.
Піца для тих, хто харчується правильно
Інгредієнти:
- тортилья або лаваш — 2 листи;
- твердий сир;
- шпинат;
- тунець консервований;
- цибуля;
- яйця — 3-4 шт.;
- рослинна олія;
- сіль, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
Тортилью або лаваш можна порізати за розміром форми. Викласти першу тортилью (лаваш), посипати сиром, потім другу. Далі шарами викласти листя шпинату, кільця цибулі, тунець, акуратно розбити яйця, додати масло і спеції. Готувати в духовці при 180 градусах 20 хвилин на режимі верх-низ. Страва підійде для сніданку чи перекусу вдень.
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