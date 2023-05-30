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М'яке, як пух: рецепт ідеального тіста для пиріжків та сосисок

Фото: kristina_ne_pp/instagram

Таке тісто буквально тане у роті.

М'яке ніжне дріжджове тісто, що тане у роті, – мрія будь-якої господині. Насправді приготувати його досить просто, а своїм рецептом такого тіста поділилася блогерка Христина. Воно ідеально підходить для приготування сосисок у тісті, пиріжків та іншої випічки.

Ідеальне тісто для пиріжків

Інгредієнти:

  • борошно — 500 г;
  • дріжджі швидкодіючі – 10 г;
  • цукор – 2 ст. л;
  • сіль – 1 ч. л;
  • молоко – 250 мл;
  • рослинна олія – 100 мл;
  • яйце – 1 шт.

Начинка може бути будь-якою.

Спосіб приготування:

У тепле молоко висипати дріжджі, сіль і цукор, добре перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб опара підійшла.

Тимчасом збити яйце з олією, потім туди ж влити опару, що підійшла, і ввести просіяне борошно. Замісити тісто, накрити його та дати йому відпочити 40 хвилин у теплому місці.

Тісто, що підійшло, розділити на шматочки, кожен вагою приблизно 60-70 грамів, розкачати в ковбаску й обернути ним сосиску.

Перекласти на лист, змастити жовтком і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Тісто виходить неймовірно м'яким, наче пух.

Раніше Фокус писав, як приготувати тісто для смажених пиріжків із секретним інгредієнтом.