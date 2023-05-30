М'яке, як пух: рецепт ідеального тіста для пиріжків та сосисок
Таке тісто буквально тане у роті.
М'яке ніжне дріжджове тісто, що тане у роті, – мрія будь-якої господині. Насправді приготувати його досить просто, а своїм рецептом такого тіста поділилася блогерка Христина. Воно ідеально підходить для приготування сосисок у тісті, пиріжків та іншої випічки.
Ідеальне тісто для пиріжків
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- дріжджі швидкодіючі – 10 г;
- цукор – 2 ст. л;
- сіль – 1 ч. л;
- молоко – 250 мл;
- рослинна олія – 100 мл;
- яйце – 1 шт.
Начинка може бути будь-якою.
Спосіб приготування:
У тепле молоко висипати дріжджі, сіль і цукор, добре перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб опара підійшла.
Тимчасом збити яйце з олією, потім туди ж влити опару, що підійшла, і ввести просіяне борошно. Замісити тісто, накрити його та дати йому відпочити 40 хвилин у теплому місці.
Тісто, що підійшло, розділити на шматочки, кожен вагою приблизно 60-70 грамів, розкачати в ковбаску й обернути ним сосиску.
Перекласти на лист, змастити жовтком і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
Тісто виходить неймовірно м'яким, наче пух.
Раніше Фокус писав, як приготувати тісто для смажених пиріжків із секретним інгредієнтом.