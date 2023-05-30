Соковиті та зі скоринкою: рецепт смачних свинячих реберець на мангалі (відео)

Для приготування цієї страви краще купувати м'ясо без хрящів.

Літо — час відпочинку на природі, а який відпочинок обходиться без м'яса, смаженого на відкритому вогні? Тому не дивно, що рецепти шашликів та м'яса на грилі сьогодні користуються такою популярністю. Відомий кулінарний блогер з Одеси Валерій Пономарь на своїй сторінці в Instagram поділився з підписниками власним рецептом смачних свинячих реберець, смажених на мангалі. Така страва стане хітом будь-якого пікніка, тим більше, що вона готується досить просто.

Свинячі ребра на мангалі

Інгредієнти:

ребра на кістці – 2 кг;

цибуля – 2 шт;

сіль велика – 1,5 ч. л;

імбир – 1 ч. л;

суміш перців – 1 ч. л;

віскі – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування на мангалі краще купувати ребра на кісточці, без хрящів, оскільки та частина, де вони є, готується довше.

Ребра очистити від внутрішньої плівки і нарізати на окремі кісточки. Цибулю почистити, порізати півкільцями і добре віджати зі спеціями, щоб вона пустила сік. Перемішати її з ребрами і залишити на дві години.

Реберця нанизати на шампури і смажити приблизно 20 хвилин. Оскільки, за словами блогера, при смаженні ребер багато виділяється жиру, і потрапляючи на вугілля він займається, вугілля краще посипати сіллю. Така дія зменшить імовірність спалаху і не буде чаду від жиру в готовому м'ясі.

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