Батон у рукаві: незвичайний спосіб приготування улюбленої випічки
Батони виходять м'якими і довго не черствіють.
Дріжджове тісто вимагає вправності та терпіння, але вироби з нього виходять дуже смачні. Сьогодні ми пропонуємо приготувати неймовірно м'який та хрумкий батон у рукаві за рецептом кулінарної блогерки Світлани Браун. Упевнені, такий спосіб випікання пробував далеко не кожен.
Батон у рукаві
Інгредієнти на два батони:
- вода – 400 мл;
- сіль — 1-1,5 ч. л;
- сухі дріжджі – 7 г (свіжі – 21 г);
- цукор – 1 ст. л;
- олія – 5 ст. л;
- борошно – близько 650 г.
Спосіб приготування:
У теплу воду додати дріжджі, цукор і все добре перемішати, додати олію та сіль. Просіяти борошно і замішати тісто, яке злегка липне до рук. Поставити його в тепле місце на годину-дві.
Коли тісто добре підійде, розділити його навпіл і сформувати два батони. Потім кожен із них покласти в окремий рукав для запікання і зав'язати з обох боків.
Перед випіканням залишити на 15 хвилин, а потім відправити в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин.
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