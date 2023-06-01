Свинячі відбивні з бурбоном: зухвало та смачно

Це один із найкращих рецептів приготування популярних свинячих відбивних. Спробуйте – не пошкодуєте.

Свинячі відбивні люблять за прекрасний смак та швидкість приготування. Фокус пропонує вам згасити свинячі відбивні в бурбоні з цибулею та грибами. Бурбон надає соусу солодкуватий та димний присмак, а цибуля та гриби додають соковитості та насиченості.

Ця страва нескладно приготувати, але вона виглядає і пахне так, ніби ви витратили на неї багато часу та зусиль. Це відмінний варіант для повсякденної вечері або особливого випадку, коли ви хочете порадувати себе чи своїх близьких.

Свинячі відбивні з бурбоном

Інгредієнти:

4 свинячі відбивні (близько 1 кг);

сіль та чорний перець на смак;

2 столові ложки (30 мл) рослинної олії;

1 велика цибулина, нарізана тонкими півкільцями;

250 г печериць, нарізаних скибочками;

2 столові ложки (30 г) борошна;

1 чашка (240 мл) бурбона;

1 чашка (240 мл) курячого бульйону;

2 столові ложки (30 мл) соєвого соусу;

2 столові ложки (30 г) коричневого цукру;

2 чайні ложки (10 мл) оцту;

2 столові ложки (30 г) вершкового масла|мастила|.

Посоліть і поперчіть свинячі відбивні з обох боків. У великій сковороді на середньо-високому вогні розігрійте олію та обсмажте відбивні по 4 хвилини з кожного боку, або до золотистої скоринки. Перекладіть відбивні на блюдо і накрийте фольгою, щоб вони не остигали.

У тій же сковороді обсмажте цибулю та гриби на середньому вогні, помішуючи, близько 15 хвилин, або до того, як цибуля стане м'якою та карамелізованою. Посипте борошном і перемішайте, щоб вона покрила овочі.

Додайте бурбон, курячий бульйон, соєвий соус, коричневий цукор та оцет. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть, помішуючи, близько 10 хвилин, або до того, як соус трохи загусне.

Поверніть відбивні в сковороду та полийте соусом. Накрийте кришкою і тушить на слабкому вогні ще 10 хвилин, або до того, як відбивні будуть готові. Вимкніть вогонь і додайте вершкове масло. Перемішайте, щоб воно розтануло і змішалося із соусом.

Подавайте свинячі відбивні із соусом, прикрасивши зеленню за бажанням. Насолоджуйтесь!

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