Найкраща закуска до шашлику: рецепт швидких маринованих огірків

Чим довше такі огірки промаринуються, тим кращим буде їхній смак.

Найкраща добавка до шашликів – свіжі сезонні овочі, в ідеалі це – огірки та помідори. Ще смачніша така закуска в маринованому вигляді. Якщо ми вже ділилися з вами рецептом маринованих помідорів, то саме час приготувати мариновані огірки за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Багато часу це не займе, а стіл буде куди цікавішим.

Швидкі мариновані огірки

Інгредієнти:

огірки середнього розміру – 500 г;

кріп петрушка;

часник – 2-3 зубчики;

перець гострий – 1/2 стручка;

сік лимона – 1/2;

мед – 1 ст. л;

сіль — 1/2 ч.л. Можна додати більше, орієнтуючись на власний смак;

оливкова, кунжутна або соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Огірки середнього розміру помити, відрізати кінчики і нарізати на довгі брусочки. Кріп і петрушку дрібно посікти, часник пропустити через прес, сік лимона видавити. Усі інгредієнти добре змішати та відправити в холодильник мінімум на дві години.

Огірки виходять дуже ароматні та смачні!

Щоб шашлик був смачнішим, нагадуємо також, як приготувати три варіанти соусів до нього.

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