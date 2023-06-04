Англійська святкова страва. Рецепт рулету з шинки з діжонською глазур'ю
Рулет із шинки традиційно готують у Великій Британії на свята.
Рулет із шинки — це традиційна англійська страва, яка підходить для святкового столу або повсякденного обіду. Він складається з м'ясного фаршу зі шматочками шинки, запеченого в духовці та покритого солодко-гострою глазур'ю з гірчиці та коричневого цукру. Ця глазур надає рулету апетитного кольору й аромату, а також добре поєднується з м'ясом. Рулет із шинки можна подавати з овочами, картопляним пюре або рисом. Фокус розкаже, як його приготувати.
Рулет із шинки з діжонською глазур'ю
Інгредієнти:
- 1 ст. л. вершкового масла;
- ¼ дрібно нарізаної білої або жовтої цибулі;
- 3 склянки нарізаної кубиками та меленої або дуже дрібно нарізаної вареної шинки;
- 500 гр свинячого фаршу;
- 1 велике яйце;
- ⅔ склянки сухарів із приправами (підійдуть італійські панірувальні сухарі з приправами);
- ½ склянки молока;
- ¼ склянки коричневого цукру (упакованого);
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- 1 ст. л. яблучного оцту;
- Молотий чорний перець, сіль.
Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і застеліть лист папером для випічки або змастіть маслом.
У сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю до м'якості близько 5 хвилин, помішуючи.
У великій мисці змішайте шинку, свинину, яйце, сухарі, молоко та перець. Додайте обсмажену цибулю й добре перемішайте.
Викладіть м'ясну суміш на підготовлений лист і сформуйте з неї рулет розміром приблизно 20x10 см.
У невеликій каструльці на низькому вогні змішайте коричневий цукор, гірчицю та оцет. Готуйте, помішуючи, поки цукор не розчиниться, близько 5 хвилин.
За допомогою пензлика намажте глазур'ю верх і боки рулету.
Запікайте рулет у духовці близько 1 години або до тих пір, поки він не стане хрустким і золотистим зверху.
Вийміть рулет із духовки й дайте йому трохи охолонути перед нарізкою. За бажанням прикрасьте зеленню та подавайте з будь-якими гарнірами.
Якщо хочете приготувати обід в англійському стилі, приготуйте ще й традиційний йоркширський пудинг.