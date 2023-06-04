Англійська святкова страва. Рецепт рулету з шинки з діжонською глазур'ю

Рулет із шинки традиційно готують у Великій Британії на свята.

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Рулет із шинки — це традиційна англійська страва, яка підходить для святкового столу або повсякденного обіду. Він складається з м'ясного фаршу зі шматочками шинки, запеченого в духовці та покритого солодко-гострою глазур'ю з гірчиці та коричневого цукру. Ця глазур надає рулету апетитного кольору й аромату, а також добре поєднується з м'ясом. Рулет із шинки можна подавати з овочами, картопляним пюре або рисом. Фокус розкаже, як його приготувати.

Рулет із шинки з діжонською глазур'ю

Інгредієнти:

1 ст. л. вершкового масла;

¼ дрібно нарізаної білої або жовтої цибулі;

3 склянки нарізаної кубиками та меленої або дуже дрібно нарізаної вареної шинки;

500 гр свинячого фаршу;

1 велике яйце;

⅔ склянки сухарів із приправами (підійдуть італійські панірувальні сухарі з приправами);

½ склянки молока;

¼ склянки коричневого цукру (упакованого);

1 ст. л. діжонської гірчиці;

1 ст. л. яблучного оцту;

Молотий чорний перець, сіль.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і застеліть лист папером для випічки або змастіть маслом.

У сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю до м'якості близько 5 хвилин, помішуючи.

У великій мисці змішайте шинку, свинину, яйце, сухарі, молоко та перець. Додайте обсмажену цибулю й добре перемішайте.

Викладіть м'ясну суміш на підготовлений лист і сформуйте з неї рулет розміром приблизно 20x10 см.

У невеликій каструльці на низькому вогні змішайте коричневий цукор, гірчицю та оцет. Готуйте, помішуючи, поки цукор не розчиниться, близько 5 хвилин.

За допомогою пензлика намажте глазур'ю верх і боки рулету.

Запікайте рулет у духовці близько 1 години або до тих пір, поки він не стане хрустким і золотистим зверху.

Вийміть рулет із духовки й дайте йому трохи охолонути перед нарізкою. За бажанням прикрасьте зеленню та подавайте з будь-якими гарнірами.

Якщо хочете приготувати обід в англійському стилі, приготуйте ще й традиційний йоркширський пудинг.