Шаурма в домашніх умовах: як приготувати смачний перекус

На смак така шаурма нічим не відрізняється від тієї, що продають у кіосках, а іноді виходить навіть краще.

Шаурма — улюблений багатьма перекус, який можна купити в будь-якому кіоску, вийшовши в місто. Однак нескладно її приготувати і в домашніх умовах, вибираючи начинку на власний смак. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Христина. Її можна приготувати як для "швидко поїсти", так і взяти з собою на пікнік.

Шаурма домашня

Інгредієнти:

філе курячого стегна – 1 кг;

картопля – 2-3 шт;

сіль, паприка, сушений часник, червоний гострий перець, олія;

лаваш;

огірки;

помідори;

цибуля – 1 шт;

сметана – 100 г;

часник — 1-2 зубчики;

петрушка, кінза.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати брусочками. Огірки та помідори помити, нарізати довільно.

У мисці змішати спеції, олію, філе, картоплю і залишити маринуватися на годину і навіть більше

У половинку цибулі встромити шпажки і нанизати на них мариноване м'ясо. Навколо викласти картоплю і відправити до попередньо розігрітої до 200 градусів духовки на 45-55 хвилин.

Поки м'ясо запікається, змішати сметану/майонез зелень, сіль та часник.

Зрізати готове м'ясо, змішати з картоплею та зібрати шаурму: м'ясо з картоплею, соус, огірок, помідори, цибулю. Загорнути й обсмажити на сухій сковороді до золотистості.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати маринований салат до шашлику.