Рваний пиріг з лавашу та сиру: простий рецепт смачного та бюджетного перекусу

Такий пиріг смачний як у теплому вигляді, так і холодний.

Якщо у вас в холодильнику є трохи сиру, молока і лаваша, саме час приготувати з цих продуктів дуже смачний і поживний перекус, який можна давати дітям на прогулянку, брати на роботу і просто поїсти вдома, поки готується обід або вечеря. Перевіреним рецептом такої простої та бюджетної страви з насиченим смаком поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Рваний пиріг з лавашу та сиру

Інгредієнти:

лаваш – приблизно 230 г;

молоко – 250 мл;

яйця – 4 шт;

сир бринзу – 150 г;

сир сулугуні чи інший (наприклад, голландський) – 150 г;

сіль, перець – за смаком;

олія – 4 ст. л;

кріп, зелена цибуля – пучок.

Спосіб приготування:

Збити яйця з молоком й олією, додати подрібнену зелень, потертий сир і порваний на дрібні шматочки лаваш. Все перемішати і викласти в змащену олією форму, злегка утрамбувати і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Час випікання залежить від духовки. Коли пиріг зарум'яниться – страва готова. Він смачний як у теплому вигляді, так і в холодному. При подачі зверху можна пиріг посипати рубаною зеленню.

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