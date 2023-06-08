Найкраща літня страва. Рецепт окрошки на кефірі

Окрошка — це смачна та освіжаюча страва, яка ідеально підходить для літнього обіду.

Окрошка – це один із найпопулярніших літніх супів. Його готують з різних овочів, ковбаси або нежирного м'яса і заливають квасом, сироваткою, кефіром, або розведеною мінеральною водою сметаною, або несолодким йогуртом. Подають окрошку зазвичай зі скибочками підсмаженого чорного хліба.

Овочі для окрошки потрібно лише різати, а не терти на тертці. А м'ясо, якщо ви вирішили використати його замість ковбаси, можна відварити, або запекти в духовці.

Існує багато варіантів рецепта окрошки на кефірі, але найпростіший і найпопулярніший був опублікований на сайті рецептів 2d-recept.

Окрошка на кефірі

Інгредієнти:

картопля — 4 шт.;

яйця — 4 шт.;

редис — 1 пучок;

огірки — 3 шт.;

ковбаса варена — 200 г;

цибуля зелена — 1 пучок;

зелень петрушки та кропу — до свого смаку;

гірчиця — 1 ч. л.;

кефір — 1 л;

вода мінеральна газована — 2 л;

сіль, перець — до свого смаку.

Картоплю відваріть у мундирі до готовності. Яйця зваріть вкруту. Остудіть та очистить. Картоплю наріжте кубиками, яйця — скибочками чи кубиками.

Редиска, огірки та ковбасу також наріжте дрібними кубиками. Цибулю та зелень дрібно порубайте.

У великій мисці змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте гірчицю, сіль і перець до свого смаку. Перемішайте добре.

В окремому посуді змішайте кефір та мінеральну воду. Цією сумішшю заливайте окрошку перед подачею на стіл або відразу розлийте по тарілках.

Втім, дехто вважає, що окрошці краще настояться. У такому разі відразу залийте всі нарізані інгредієнти сумішшю кефіру та мінеральної води та відправте в холодильник хоча б на годину. У окрошку також можна додавати селеру, солодкий перець і будь-які ароматні трави, які вам подобаються.

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