Найкраща вечеря: рецепт тюфтелів з картоплею

Для приготування тюфтельок можна взяти як яловичий, так і курячий фарш.

Якщо не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, щоб було смачно та всім сподобалося, рекомендуємо звернути увагу на рецепт відомої кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Вона розповіла і показала, як приготувати найсмачніші тюфтелі з картоплею. Безпрограшне поєднання м'яса та картоплі гарантує відмінний результат.

Тюфтелі з картоплею

Інгредієнти:

Для тюфтелів:

фарш яловичий (можна взяти і курячий) – 400-500 г;

яйце – 1 шт;

зелень;

сіль – дрібка.

Можна додати рис та половину цибулі.

Також знадобиться:

картопля – 5-6 штук середнього розміру;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

помідори – 1-2 шт.;

томатна паста – 1-2 ст. л;

болгарський перець – по 1/2 червоного та зеленого;

пучок зелені;

чорний перець, паприка, сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Невеликі тюфтелі приготувати традиційним способом.

Далі цибулю очистити і дрібно порізати її, моркву потерти на дрібній тертці, обсмажити на рослинному чи топленому маслі. Зверху розкласти підготовлені тюфтелі. Додати томатну суміш, картоплю та спеції: сіль, чорний перець та паприку. Закрити посуд кришкою і тушкувати на середньому вогні 25-30 хвилин. Додати порізані кубиками перці і готувати ще п'ять хвилин. Наприкінці додати зелень.

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