Сезон ягід: як приготувати полуничну шарлотку

Шарлотка виходить пишною, ніжною та з полуничною кислинкою.

Сезон полуниці триває, а отже, ще є час для кулінарних експериментів. Якщо ви вже пробували бісквіт із полуницею та медовик, то зараз рекомендуємо вам приготувати шарлотку з цією ягодою за рецептом з телеграм-каналу "Рецепти щодня". Вона виходить не менш смачною, ніж класична випічка з яблуками, і порадує своєю новизною.

Полунична шарлотка

Інгредієнти:

полуниця – 300 г;

борошно — 130 г;

розпушувач – 1 ч. л;

яйце – 4 шт;

цукор – 200 г;

сіль – дрібка;

ванільний екстракт – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Духовку заздалегідь розігріти до 175 градусів. Круглу форму діаметром 22 см застелити папером для випікання.

Велику полуницю розрізати вздовж навпіл, дрібні ягоди залишити цілими. Борошно просіяти і змішати з розпушувачем. Яйця з'єднати з цукром, сіллю та ванільним екстрактом, збити міксером у світлу щільну масу. На це піде сім-вісім хвилин.

Частинами всипати борошно до яєць, перемішати тісто лопаткою. Вилити половину у форму, зверху розкласти половину полуниці. Залити ягоди тістом, що залишилося. Зверху помістити другу частину полуниці, трохи втопити її в пишній масі.

Відправити форму в духовку і випікати 35-40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірити за допомогою зубочистки. Якщо при протиканні випічки вона суха, значить, шарлотка готова.

Раніше Фокус писав, як приготувати літнє тірамісу з полуницею.