Голубці з пекінської капусти: простий рецепт ситної страви
Такі голубці можна подавати як самостійну страву, так і з гарніром.
Голубці — ситна страва, яку люблять дуже багато хто. Традиційно воно готується із звичайної капусти, в листя якої замотують фарш із рисом, проте нічим не гірше виходять голубці з пекінської капусти. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Христина.
Голубці з пекінської капусти
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- фарш – 500 г;
- сіль, цукор, паприка, сушений часник, перець
- рис сирий – 80 г;
- сметана – 3-4 ст. л;
- томатна паста – 1 ст. л;
- вода – приблизно 400 мл;
- зелень для подачі.
Спосіб приготування:
У пекінської капусти відрізати корінець, промити. Занурити листя в киплячу воду на 30 секунд. Після цього зрізати товщину корінця, щоб легко було закручувати начинку.
Обсмажити цибулю та моркву з додаванням цукру та солі до золотистості. Відварити рис у підсоленій воді.
До фаршу додати відварений рис, половину засмажки, спеції та перемішати. Сформувати голубці.
Для заливки змішати сметану з томатною пастою та спеціями, розбавити водою, обов'язково додавши цукор.
Голубці перекласти на лист, на засмажку, залити, накрити кришкою і тушкувати під кришкою 30-40 хвилин.
Страву можна подавати як окремо, так і з гарніром, поливши сметаною та посипавши рубаною зеленню.
Раніше Фокус писав, як правильно вибрати пекінську капусту.